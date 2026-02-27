Недорогую семейную модель Skoda показали в самом экономичном варианте

Популярная недорогая модель для семьи Skoda Superb стала намного современнее после смены поколений и получила актуальный дизайн. Теперь производитель добавил в линейку самый экономичный вариант.

Видео дня

Новую Skoda Superb iV plug-in hybrid 2026 года показали официально. За основу взяли модель нового поколения, которая дебютировала ранее. но машину оснастили гибридной силовой установкой мощностью 270 л.с. с комбинированным расходом топлива 1,3 л/100 км.

Внешне плагин-гибрид Skoda Superb 2026 года не отличается от стандартного автомобиля. Выглядит так же аккуратно и современно. Эта модель Skoda Superb с гибридной силовой установкой присоединилась к машинам с другими двигателями, которые уже есть в линейке.

Двигатели Skoda Superb 2026 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

