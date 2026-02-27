Самый дешевый электромобиль SEAT от Cupra показали до премьеры

SEAT готовит к дебюту свой самый дешевый электромобиль под дочерним брендом Cupra. Про долгожданную модель Raval 2026 года уже многое известно. Машину показали на фото до премьеры.

В продажу новая модель Cupra Raval отправится до конца 2026 года. Машину показывают wilcoblok и cochespias1 в Instagram. Интересно, что внешность раскрыли без какой-либо маскировки.

Официально же дизайн Cupra Raval пока скрывают, поэтому производитель ранее показывал машину в камуфляжной пленке на кузове. Очевидно, что серийный вариант похож на эффектный концепт 2023 года.

Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправится новая Skoda Epiq с использованием тех же технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 208 до 233 л. с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ. Запас хода – до 450 км. Ожидается, что базовая цена составит примерно 25 000 евро.

