Недорогую практичную модель Hyundai показали на живых фото

Недавно новый пикап Hyundai Santa Cruz 2024 года представили официально. Это самая практичная легковая модель компании, которая отличается вместительным багажником для самых практичных покупателей. Недорогой корейский автомобиль теперь показали на живых фото.

Hyundai Santa Cruz выглядит как пикап, но построен на базе кроссовера Hyundai Tucson. Модель после модернизации представили в ходе Автошоу в Нью-Йорке. О машине рассказывает Autohome.

Новинка выйдет на рынок уже в 2024 году. Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz получил внешность в стиле современного кроссовера Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари обновили вместе с бампером.

Появились и другие колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Расширили цветовую палитру для кузова.

В движение пикап приводит бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 194 или 281 л.с. Цена Hyundai Santa Cruz 2024 – около 29 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новый бюджетный кроссовер с хорошей ценой.