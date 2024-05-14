Недорогую новинку Volkswagen сделают еще круче: появилось первое фото

Известная на весь мир недорогая модель Volkswagen Golf уже представлена официально после модернизации. Новый автомобиль поступил в продажу, но производитель готовит еще более крутой вариант модели – его показали на первом фото.

Об этом рассказывает Motor1. Немецкий автопроизводитель выпустил тизер и пообещал раскрыть все подробности к концу мая. Компания показала особый спортивный хэтчбек VW Golf GTI, однако детали дизайна разглядеть не удалось.

Очевидно, что у новинки заменили бампер. Ожидается также, что появятся новый колесные диски и особые декоративные элементы. Предполагается, что производитель готовит особую лимитированную модификацию под названием Clubsport 50 или Edition 50.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Стандартная модель после рестайлинга изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее.

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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