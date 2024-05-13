Новая недорогая модель Mazda удивила характеристиками. Фото

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и полностью сменила техническую составляющую. Но это на самом деле недорогая китайская машина. При этом новинка удивила характеристиками – запас хода оказался выдающимся.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 2025 модельного года показали ранее официально. А детали рассказали на сайте Autohome. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели так же наладят в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Модель японского бренда наверняка станет чуть дороже.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае достигнет 1000 км.

Новинка на базе Changan предназначена исключительно для китайцев, которые готовы это купить. На глобальный рынок выйдет полноценная новая Mazda 6.

Производитель ранее подал заявку на название модели Mazda 6e. Скорее всего, речь идет о гибридной модификации автомобиля. Ожидается стильный дизайн и премиальное оснащение, но о долгожданной машине пока мало информации.

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