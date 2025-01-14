Недорогую модель Skoda для семьи оснастили мощным мотором: что получилось

Практичная модель Skoda Superb Combi с кузовом универсал является недорогим автомобилем для семьи. И это ближайший родственник VW Passat. То есть ничего не намекает на мощный двигатель, однако внутри одного экземпляра оказалась удивительная силовая установка.

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Популярный семейный автомобиль превратили в настоящего монстра – так называемого слипера. Необычную машину показали на канале Car magazine. Слиперы – это мощные автомобили, которые выполнены на базе стандартных моделей и своим видом вообще не намекают на выдающиеся характеристики. Автомобиль так и назвали – Skoda Superb Sleeper Edition.

Универсал Skoda Superb Combi оснастили доработанным двигателем. Мощность бензинового агрегата объемом 2 л увеличили до 470 сил со стандартных 272 л.с. Крутящий момент составляет 660 Нм.

Теперь автомобиль обладает выдающимися характеристиками, которые очень далеки от тех, что предлагают даже самые мощные модели Skoda серийного формата. При этом внешне – это обыкновенный универсал Skoda Superb.

Подвеска и тормоза – другие важные изменения Skoda Superb Combi с мощным мотором. Машина останется в единственном экземпляре. Ее создали в британском подразделении бренда в сотрудничестве с тюнинг-ателье RE Performance.

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