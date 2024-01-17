Xiaomi доработала свой недорогой электрокар после жалоб покупателей. Фото

Новый Xiaomi SU7, который ранее был известен как Xiaomi MS11 Modena, – первый электрокар китайской компании. Недорогой автомобиль готов к серийной сборке, и производитель уже доработал эту модель после жалоб покупателей перед выходом на рынок.

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Об этом сообщает Carscoops. Среди главных жалоб первых покупателей и потенциальных владельцев были колеса, которые необходимо увеличить, крышки зеркал, которые многим больше нравятся выполненными из углеродного волокна, и логотип Xiaomi, который покупатели пожелали уменьшить.

Как видно на фото, надпись с названием бренда на багажнике действительно стала меньше, а в списке опций появились колесные диски диаметром 21 дюйм. Корпусы зеркал из карбона теперь тоже можно будет заказать дополнительно.

Самый дешевый вариант автомобиля Xiaomi SU7 (около 30 000 долларов) получит батарею BYD неназванной емкости с запасом хода около 600 км. Топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

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