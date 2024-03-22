Недорогую и практичную новинку Kia 2024 года показали на свежих фото

Новый седан Kia K4 2024 года – недорогой практичный автомобиль привычного формата. Машину будут позиционировать как соперника Toyota Corolla с более эффектным дизайном и современным оснащением. Об этом уже можно судить по свежим фото.

Детали о машине сообщили на сайте автопроизводителя. Модель показали официально перед премьерой, которая состоится совсем скоро в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Уже можно разглядеть детали эффектного дизайна.

Седан придет на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Больше деталей появится после премьеры.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой автомобиль SEAT.