В сети показали недорогую новинку SEAT, которая похожа на Opel. Фото

Недавно SEAT показал прощальную версию своей самой дешевой модели Ibiza. Автомобиль в исполнении Limited Edition закрывает жизненный цикл актуального поколения машины. А в сети уже появились фото новой Ibiza 2025 года с дизайном в стиле Opel.

Об автомобиле стало известно Carscoops. Полная премьера автомобиля еще не состоялась, а продажи стартуют в 2025 году. Но мы уже можем посмотреть на новые фары, крупные воздухозаборники и резкие грани на кузове.

В итоге для SEAT дизайн выглядит свежо и по-новому. Однако новая Ibiza теперь слишком похожа на своего соперника – Opel Corsa. Ниже приводим фото, чтобы вы убедились в сходстве самостоятельно.

Правда, Corsa недавно претерпела рестайлинг, и теперь между моделями будет меньше сходства. Сзади же SEAT Ibiza 2025 года выглядит более самобытно и узнаваемо для испанского бренда.

Известно, что в моторной гамме Ibiza появятся гибридные варианты, а комплектацию расширят современным оснащением в интерьере. Больше подробностей о машине появится позже.

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