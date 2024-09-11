Недорогой внедорожник Toyota по цене RAV4 готовят к премьере

Новая Toyota Land Cruiser 250, которая пришла на смену Prado, показала новый стиль для внедорожников компании. С подобной внешностью готовят еще один внедорожник – Toyota Land Cruiser FJ, который будет сравним с кроссовером RAV4 по цене.

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Автомобиль готовят к премьере, которая состоится до конца 2024 года. Эту машину ждут давно. Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Свежие детали сообщает Carsguide. Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser отправится на рынок в 2025 году.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и гибридный вариант на 222 силы. Цена Toyota Land Cruiser FJ – около 30 000 долларов за базовый вариант, что сравнимо с RAV4.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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