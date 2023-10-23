Недорогой внедорожник Peugeot превратили в мощный гибрид в Китае. Фото

Пикап Peugeot Landtrek – крепкий и недорогой внедорожник. Однако эта машина существует и как другой автомобиль – Changan Hunter из Китая. У автомобилей общая техническая часть и некоторые элементы дизайна, но теперь Hunter стал мощным гибридом.

Как стало известно из информации на сайте китайского Министерства промышленности, новый Changan Hunter 2024 модельного года выполнили в довольно эффектном дизайне. Спереди установили пластичный бампер, компактные фары и широкую фальшрадиаторную решетку.

Сзади бампер также заменили. И обновили фонари. Пересмотрели цветовую палитру кузова и разработали новый дизайн колесных дисков.

Видео дня

Изображений салона нового Changan Hunter пока не предоставляют. Но главные изменения произошли в технической части.

Hunter получил мощную гибридную силовую установку. В ее основе – бензиновый мотор объемом 2 л, с ним работают два электромотора. Суммарная мощность – 400 л.с. Привод – полный.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших внедорожниках, которые можно купить в 2023 году.