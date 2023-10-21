Лучшие внедорожники, которые можно приобрести в 2023 году: топ-5 моделей

Покупка нового авто – всегда волнующее событие. Потенциальные покупатели обращают внимание на соотношение цены и качества, надежность, долговечность, расход топлива и техобслуживания.

Издание Top Gear составило рейтинг лучших внедорожников, которые можно приобрести в 2023 году. Эти модели зарекомендовали себя на рынке и с достоинством прошли все тест-драйвы.

Aston Martin DBX

Aston Martin – марка высокого класса. DBX – это первый внедорожник Aston за более чем 100 лет истории автопроизводителя. Aston Martin оценят любители статусных автомобилей, ведь DBX – попытка воплотить комфорт, качество и экономичность. Модель создана на новом производственном предприятии в Сент-Атане в Уэльсе, и, несмотря на то, что на рынок Aston Martin DBX вышел в 2020 году, он уже составляет 50 процентов мировых продаж Aston.

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Сейчас есть два варианта двигателей для пятиместного DBX, хотя оба являются 4,0-литровым битурбированным V8 от Mercedes. Авто имеет мощность 542 л.с. Новый DBX 707 использует различные турбонаддувы с дополнительным охлаждением, чтобы развить мощные 697 л.с. Здесь есть девятиступенчатая автоматическая коробка передач производства Merc (улучшенная для 707), трехкамерная пневматическая система, набор дифференциалов с электронным управлением, электрический контроль езды и множество других современных технологий.

Audi Q8

Audi Q8 – мощный внедорожник, который гораздо практичнее, чем можно было бы предположить. Модель имеет спортивную линию кузова-купе, просторный салон и впечатляющий дизайн.

Салон смотрится просторным благодаря панорамной крыше. Если сложить спинки сдвижных сидений, можно получить максимальный объем багажного отделения 1755 литров. Для автомобилей доступны мощные двигатели TDI и TFSI, которые обеспечивают легкое и комфортное управление внедорожником. Для Audi Q8 можно выбрать адаптивную пневматическую подвеску Adaptive Air Suspension sport.

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga – это обновленный рестайлинг внедорожника первого поколения, выпущенного в конце 2015 года. Новая модель имеет более 1000 новых компонентов. Дизайн стал очень привлекательным, автопроизводители акцентировали внимание на утонченности в деталях. Bentayga составила почти половину продаж Bentley в 2019 году.

BMW iX

BMW iX – это большой удобный "дом на колесах", с огромным количеством технологий. iX рекламируют в качестве технологического флагмана компании. Он находится вне привычной иерархии X5, X6, X7. Среди необычных материалов – матовое дерево с освещенной графикой, дополнительная переделанная ткань, похожая на джинсовую, стеклянная ручку iDrive. Доминируют прямые линии и диагонали.

Cadillac Lyriq

Cadillac Lyriq – воплощение смелого нового стиля. Ему удается одновременно быть функциональным и особенным. Через несколько лет мы будем рассматривать выпуск Cadillac Lyriq как на ключевой поворотный момент в истории бренда после нескольких десятилетий продажи суперседанов и монолитных внедорожников. Lyriq, длиннее и ниже Porsche Cayenne, с колесной базой, чуть меньше S-класса, претендует на то, чтобы быть внедорожником, но выглядит гораздо более обособленным и особенным. Салон очень широк и просторен, все коммутационные устройства сделаны специально для Cadillac. Электрическая трансмиссия основана на той же системе Ultium, которая работает в Hummer, и станет основой для остальных электромобилей GM в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Toyota наполнит рынок недорогими автомобилями нового поколения.

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