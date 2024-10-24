Недорогой внедорожник Mitsubishi на 7 человек полностью рассекречен. Фото

Новый внедорожник Mitsubishi DST 2025 модельного года будет недорогой моделью, которую выполнили в очень практичном формате. С салоном на 7 человек автомобиль точно привлечет покупателей.

Видео дня

О машине сообщает Carscoops. Пока новый Mitsubishi DST показали официально в статусе концепта. Однако известно, что в серийное производство автомобиль отправится в 2025 году. Он сохранит брутальный дизайн и практичный салон для 7 человек в компактном кузове.

Технической информации о машине не предоставили, однако, как сообщается, в основе использована доработанная платформа бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce 2024 модельного года, который отправился на рынок по цене 20 000 долларов.

Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Mitsubishi Xforce – компактный кроссовер: 4390 мм в длину (колесная база – 2650 мм) при 1810 мм ширины и 1660 мм высоты. Интересно, что клиренс составляет 222 мм. В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с.

OBOZ.UA уже показывал ранее долгожданный кроссовер Kia, который готовят к премьере.