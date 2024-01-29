Недорогой внедорожник, который хотят производить в Украине, показали в новом виде

Недорогой японский внедорожник Isuzu D-Max, который является конкурентом Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, хотят производить в Украине с 2024 года. Этот пикап показали в новом виде с интересным оснащением.

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Детали стали известны Carscoops. Компания ARB из Австралии выполнила необычную доработку пикапа Isuzu D-Max. Автомобиль подготовили для активного отдыха с относительным комфортом в самой дикой природе.

Фактически, японский внедорожник превратили в своеобразный дом на колесах. Раскладной бокс в багажнике скрывает двуспальную палатку. В оснащении появилась компактная кухня с раковиной, холодильником и газовой плитой.

Для бездорожья появились специальные покрышки и увеличенный дорожный просвет. Ранее стало известно, что в Украине планируют начать сборку модели Isuzu D-Max на мощностях автобусного завода "Ataman" в Черкассах. Правда, степень локализации производства японского внедорожника пока неизвестна.

О предположительной статистике производства пикапов Isuzu D-Max информации тоже пока нет. Но этот автомобиль уже представлен на украинском рынке с разными модификациями и моторами мощностью от 150 до 190 л.с.

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