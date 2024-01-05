Недорогой внедорожник Ford покорил покупателей на рынке. Фото

Прошедший год завершился достижениями для многих автопроизводителей. Это связано с очень благоприятными условиями на рынке. В частности, новый недорогой внедорожник Ford сумел покорить покупателей.

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Об этом сообщает Carscoops. В центре внимания оказался австралийский рынок, где внедорожники и пикапы очень востребованы. Более того, по итогам 2023 года в Австралии продали 1,2 млн. новых машин – исторический рекорд для этой страны.

Оказалось, что новый Ford Ranger стал самым продаваемым автомобилем в стране по итогам года с 63 356 экземплярами. Почему вообще так важно поговорить об Австралии в этом контексте?

Во-первых, новое поколение пикапа Ford Ranger разработано именно в этой стране, поэтому фокус производителя на конкретном рынке был с самого начала. Во-вторых, Ford не возглавлял австралийские продажи с 1995 года.

Еще интереснее, что в последние семь лет бестселлером был пикап Toyota HiLux. В этот раз модель заняла второе место с 61 111 машиной.

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