Новый недорогой кроссовер Mini выехал на дороги: фото Aceman 2024 года

Mini готовится представить новый кроссовер дешевле Countryman с полностью электрической силовой установкой. Модель показали на первых фото. Это самый доступный автомобиль в сегменте от компании.

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Детали сообщает Carscoops. Новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант.

На фото попался закамуфлированный прототип, который проходит дорожные испытания. Под пестрой пленкой – полностью готовый кузов, детали которого нам пока не дают рассмотреть.

Однако уже заметно, что новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman 2024 года, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Ожидается, что серийный автомобиль будет очень похож на концепт Aceman 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman, который поступит в продажу в 2025 году, предложит 181 л.с. в базовом исполнении и 215 л.с. в более мощной конфигурации.

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