Недорогой соперник Toyota RAV4 от Kia станет доступен многим покупателям. Фото

Новый кроссовер Kia EV5, который по размерам сравним с моделями Sportage и Toyota RAV4, удивил приятной ценой. Недавно недорогой электромобиль вышел на рынок, а теперь станет доступен многим покупателям после расширения списка стран для модели.

Сперва купить Kia EV5 2024 модельного года могли только автомобилисты в Китае. Теперь предложение расширили на Австралию и Таиланд. Как сообщает Carscoops, скоро модель представят и в других странах.

Базовая модель в КНР стоит 20 700 долларов. У нее один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея емкостью 64 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Самый дорогой Kia EV5 оценили в 26 000 долларов на китайском рынке. Но даже это очень дешево. Модель предлагает два мотора, полный привод, 313 л.с., батарею на 88 кВтч и запас хода в 700 км.

В оснащении топовой модификации – кресло водителя с большим количеством электрических регулировок, подогревом, охлаждением и массажем, цифровой ключ, холодильник и ассистенты обеспечения активной безопасности.

Кроме того, покупателям предлагаются трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, система полуавтономного вождения.

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