Недорогой соперник Tesla от Chery: фото, характеристики и цена

Электрический седан Exeed Sterra ES – новая недорогая модель китайской компании Chery. Машина получилась крупная и будет соперничать с Tesla Model S.

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О новинке рассказали на CarNewsChina. Новый Exeed Sterra ES 2023 модельного года получил современный обтекаемый дизайн. Плавный вытянутый силуэт, узкие фары, минимум воздухозаборников и цельную полосу задних фонарей.

Однако электромобиль Chery Exeed Sterra ES трудно отличить от других китайских моделей в этом сегменте. В КНР автопром очень ограниченно работает с тенденциями, поэтому даже новые машины электромобильного сегмента похожи друг на друга.

Длина кузова Sterra ES составляет 4945 мм (колесная база – 3000 мм), ширина – 1978 мм, а высота равна 1480 мм. Производитель подготовил несколько модификаций модели.

Электрический седан предложат с моторами мощностью 252, 313 и 480 л.с. Самый мощный вариант обеспечит разгон до 100 км/ч за 3,8 с.

Заявленный запас хода – 720 км согласно китайской спецификации. Это значит, что в действительности электрокар проедет 400-450 км. Цена – менее 40 000 долларов за базовый вариант, приблизительно в два раза дешевле Tesla Model S.

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