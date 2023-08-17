Ждем в Украине: в США показали недорогой электрический пикап

В США показали недорогой электрический пикап Fisker Alaska. Осталось дождаться старта продаж, а там новинка доберется и до Украины – у нас любят новые американские электромобили.

Видео дня

Новинка окажется дешевле своих соперников, однако 5,3-метровый пикап Alaska предложит практичные решения. Детали сообщает CarBuzz. Автор машины – знаменитый Хенрик Фискер.

Ранее он работал дизайнером в BMW, Ford и Aston Martin. Затем создавал автомобили под своим брендом, однако успеха на этом поприще не достиг. Компанию перезапустили и отправили в производство электрокар Ocean. Теперь к нему присоединилась дешевая модель Fisker Pear и пикап Alaska.

Дизайн выделяет новинку как в сегменте электрокаров, так и среди всех автомобилей в принципе. Стайлинг смелый, свежий и очень нетривиальный. И здесь хватает необычных решений.

Например, за счет специального органайзера в конструкции грузовую платформу можно удлинить почти в два раза – с 1372 до 2286 мм. А в салоне есть огромный подстаканник и держатель для шляпы.

В базовом варианте новый Fisker Alaska получит батарейный блок емкостью 75 кВтч с запасом хода 370 км. В топовом исполнении предложат 113-киловаттный блок и дальность пробега до 550 км. Стартовая цена – около 45 000 долларов, что намного дешевле соперников. Купить электропикап Fisker Alaska можно будет с 2025 года.

OBOZREVATEL уже рассказывал о кладбище дешевых электромобилей. Его обнаружили в Китае.