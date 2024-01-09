Недорогой соперник Renault Duster от Hyundai полностью рассекречен

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года готовят к премьере после модернизации. Новый автомобиль, который станет одним из основных соперников Renault Duster, полностью рассекретили на официальных изображениях.

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Детали дизайна стали известны благодаря сайту Hyundai. Дешевый кроссовер официально представят 16 января, ждать осталось недолго. До тех пор производитель показал новый Hyundai Creta на официальных рисунках.

Первые изображения довольно информативные. Внешность выполнили в стиле современного Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Ожидаются бензиновые и дизельные моторы. Даже электрическая модификация со временем появится. Ориентировочная цена Hyundai Creta 2024 года – от 13 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал недорогой кроссовер Kia, который появился в Украине.