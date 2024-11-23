Недорогой соперник Octavia от Hyundai получил самый крутой вариант. Фото

Седан Hyundai Elantra – известный недорогой соперник Skoda Octavia с ценой от 23 000 долларов. Покупателей привлекает низкая стоимость, оснащение и яркий дизайн. Теперь модель получила самый крутой вариант, который можно смело назвать экстремальным.

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В компании давно рассматривали планы сделать машину эффектнее и вывести на рынок лучший спортивный седан своего сегмента. Детали стали известны Motor1. Новая Hyundai Elantra N TCR Edition оказалась воплощением самых смелых мечтаний инженеров корейского производителя.

Спортивный вариант построили на базе топовой модификации Elantra N с 2-литровым бензиновым двигателем, который развивает 276 л.с. Новый спорткар TCR Edition получил ту же конфигурацию.

Однако внешне новинка отличается более агрессивным оформлением, крупным антикрылом сзади и особыми 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне Hyundai Elantra N TCR Edition появилась специальная отделка и спортивные кресла.

Седан получил усиленные тормоза. Цена Hyundai Elantra N TCR Edition ожидается между 35 и 40 тыс. долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Kia с низкой ценой.