Долгожданный кроссовер Kia Sportage 2026 года показали на новых фото

Новый кроссовер Kia Sportage 2026 модельного года – долгожданный соперник Toyota RAV4 и других подобных моделей. Недорогой автомобиль показали официально на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что это модернизированный вариант популярной модели Kia Sportage. Кроссовер уже показали для домашнего рынка, теперь – для США. Осталось дождаться укороченный европейский вариант, который также получат украинские покупатели.

Кроссовер Kia Sportage снова станет очень популярной машиной с новым дизайном. Традиционно корейская компания смело экспериментирует с обликом своих машин даже в рамках рестайлинга.

Новый Kia Sportage получил совсем другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке остались бензиновые варианты (187 л.с.), гибрид (231 л.с.) и плагин-гибрид Kia Sportage PHEV (268 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2026 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby&Toddler, отличающийся плавностью хода. Цена Kia Sportage на домашнем корейском рынке – от 20 600 долларов. Но на глобальном рынке автомобиль окажется более дорогим. Например, актуальная модель в США стоит минимум $27 000. На это можно ориентироваться.

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