Недорогой практичный внедорожник Mitsubishi получил новый вариант. Фото

Недорогой внедорожник Mitsubishi L200 является очень практичным автомобилем сегмента пикапов. Модель недавно сменила поколение, а теперь машину официально рассекретили с новым вариантом.

В первую очередь, изменился дизайн модели Mitsubishi L200, которая также известна как пикап Mitsubishi Triton. Подробности о модернизированном автомобиле стали известны Carscoops.

Внимание привлекает новое оформление передней части кузова с другим бампером и трапециевидной решеткой в стиле Mitsubishi Lancer X. В салоне Mitsubishi Triton 2026 года изменилось оснащение с обновленной мультимедийной системой.

Пикап Mitsubishi в 2023 году переехал на новую рамную платформу и получил более современный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – задний или полный в зависимости от модификации.

