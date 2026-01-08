Необычная доступная модель Mazda вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Сегодня модели наподобие Mazda MX-5 являются необычными автомобилями. Компактный непрактичный родстер почти никому не нужен, даже если это доступная машина. Но японский спорткар опять вызвал ажиотаж на рынке.

Доступный спорткар вновь привлек внимание покупателей. О рыночных успехах модели Mazda MX-5 в 2025 году стало известно Motor1. В США, на ключевом рынке для этой машины, продажи выросли на 7,7%. Производитель реализовал 8727 автомобилей.

Интересно, что компактный родстер, который воспринимается как машина выходного дня (и, как правило, не единственный автомобиль в гараже) в актуальном поколении присутствует на рынке более 10 лет. Но покупателям все нравится в этой машине.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

