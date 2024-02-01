Недорогой кроссовер VW превратится в модель нового бренда. Фото

VW Tiguan – популярный недорогой кроссовер, с которым немецкая компания угадала предпочтения покупателей. Теперь этот автомобиль превратили в модель другого бренда – новый Cupra Terramar уже выехал на дороги.

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Об этом сообщает Carscoops. На фото показали новый кроссовер, который проходит дорожные испытания в плотном камуфляже. Это действительно новая модель Cupra, построенная на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения.

Дизайн кроссовера Cupra Terramar 2025 модельного года пока держат в секрете. Но известно, что по размеру он будет соответствовать своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м. А внешность будет гораздо агрессивнее, чем у немецкой модели.

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые и 2-литровые рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 201 и 268 сил. Возможно, в Испании эти варианты сделают еще мощнее.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд и призван заменить прежнюю компанию на рынке.

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