Недорогой кроссовер Subaru размером с Toyota RAV4 показали в новом виде

Кроссовер Subaru Solterra по размерам соответствует Toyota RAV4, но представляет сегмент недорогих электрических моделей. Недавно автомобиль претерпел модернизацию и получил новый дизайн, а теперь машину показали в другом виде.

Автомобиль продемонстрировали на канале TALKWHEELS в YouTube. Это попытка поэкспериментировать с современным дизайном Subaru Solterra 2025 года. В целом вполне соответствует корпоративному стилю.

Интересно, что японский производитель расширил линейку своих электрокаров за счет агрегатов Solterra. Новый кроссовер Subaru Trailseeker 2026 года недавно рассекретили официально.

Все изначально ожидали увидеть принципиально другую машину. Но оказалось, что это более практичный автомобиль, который построен на базе модели Solterra.

Мощность силовой установки Subaru Trailseeker составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км. Продавать машину планируют в США, Европе и Японии.

