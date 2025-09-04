Новую бюджетную модель VW Polo показали официально. Фото

Новый компактный электрокар VW Polo является продолжением знаменитой бюджетной модели. Это по-настоящему долгожданный автомобиль, который показали на официальных фото.

Видео дня

В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель VW возлагают большие надежды. Официальная премьера еще не состоялась, поэтому на фото показали интригующий электрокар – дизайн пока не раскрывают полностью.

Бюджетный электрокар теперь называется Volkswagen ID.Polo. Он присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Новый VW ID.Polo 2026 модельного года с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер. Появится и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI.

Ранее сообщалось, что на фоне непопулярности EV модель Volkswagen Polo решили оставить в продаже. В Европе производить машину уже прекратили, поэтому будут поставлять из Южной Америки.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие недорогие автомобили – это надежные машины на вторичном рынке.