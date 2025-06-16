Новый недорогой кроссовер Skoda стал намного круче. Фото

Новый недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года уже отправили в производство после официальной премьеры. Теперь этот практичный электрокар стал намного круче в новой модификации, которую показали на фото.

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OBOZ.UA напоминает, что новую Skoda Elroq RS 2026 модельного года недавно показали на первых тизерных изображениях. Теперь производитель рассекретил электрокроссовер на официальных фото.

Это топовый вариант в линейке модели Skoda Elroq. Автомобиль получил спортивные настройки шасси, другой дизайн и мощность силовой установки 340 сил.

Новый электромобиль Skoda Elroq ранее получил несколько вариантов базовой версии: мощностью 170, 204 и 286 л.с. Запас хода – до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

Новый электрический кроссовер Skoda Enyaq соответствует экологическому будущему моделей чешского бренда с использованием переработанных материалов. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, новый недорогой электромобиль VW появился на дороге – его показали на фото до премьеры.