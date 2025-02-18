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Недорогой кроссовер Skoda показали в новом виде до появления мощного варианта

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Karoq

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq очень популярен. Как ожидается, скоро автомобиль получит новый вариант. Тем временем известную недорогую машину показали в другой дизайне, пока от производителя не поступало никакой информации.

Видео дня

Практичная модель Skoda Karoq очень популярна среди покупателей, но жизненный цикл этого компактного кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELSPRO эту машину показали с более эффектной стилистикой.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую модель Kia с современным дизайном.