Новую недорогую Toyota Camry показали в самом практичном виде

Новая Toyota Camry 2024 года уже вышла на рынок с низкой ценой и ярким современным дизайном. Теперь знаменитую японскую модель показали в самом практичном виде. Такой автомобиль точно понравился бы покупателям.

Цифровой художник Theottle показал свой вариант универсала Toyota Camry XV80. Работу автор проделал качественно и аккуратно. Но сразу стоит отметить, что покупателям такую машину производитель не предлагает.

О модели ранее стало известно много информации. Главное – цена. Новая Toyota Camry 2024 года стоила от 24 500 долларов по предзаказу. Теперь машина подешевела после полноценного старта продаж – до 23 900 долларов (в Китае).

Автомобиль получился действительно недорогим и оказался даже дешевле популярного кроссовера Toyota RAV4. Однако спрос оказался не слишком высоким. За два месяца производитель собрал только немногим более 8000 предзаказов на китайском рынке. КНР – одна из первых стран для модели нового поколения.

Для сравнения, новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250 только за первый час в Китае собрал 5000 заявок.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новую недорогую модель от GM, которую отправили в продажу.