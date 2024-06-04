Недорогой кроссовер Peugeot для большой семьи сменил поколение и подорожал. Фото

Практичный недорогой кроссовер Peugeot 5008 для большой семьи сменил поколение и вышел на рынок. Модель с эффектным дизайном получила очень современное оснащение. Однако кроссовер подорожал после масштабной модернизации.

Детали сообщает Motor.es. Рост цен связан с более совершенными системами безопасности и также с тем, что даже в базовом варианте модель оснащена гибридной силовой установкой. Также впервые автомобиль получил полностью электрическую модификацию Peugeot E-5008.

В основе вместительной модели используется новый Peugeot 3008, более крупный 5008 оказался его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном (есть и вариант на 6 мест).

Появилась эффектная наружная светотехника и крупные воздухозаборники с хромированным декором. Однако большой семейный кроссовер Peugeot остался узнаваемым и органично впишется в обновленный модельный ряд.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 3 поколения в разных гибридных исполнениях мощностью 136 и 195 л.с. Новый электромобиль Peugeot E-5008 2024 года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 500 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 500 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 660 км).

В оснащении Peugeot 5008 – бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, парктроник, набор систем безопасности, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев сидений и руля, камеры 360-градусного обзора, аудиосистема Focal и система полуавтономного вождения.

Цена Peugeot 5008 3 поколения– от 42 250 евро. Цена Peugeot E-5008 – от 51 150 евро.

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