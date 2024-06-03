Jeep готовит еще один новый недорогой кроссовер: что известно о модели

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере. Автомобиль разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis, что позволит ускорить проектирование и предложить недорогой автомобиль. О нем уже кое-что известно.

Кроссовер с легендарным именем окажется одной из самых доступных моделей бренда. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Детали сообщает Car and Driver.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают. Интересно, что в компании эту модель традиционно позиционируют как внедорожник благодаря полноприводной трансмиссии, особой геометрии и специальному оснащению.

Такой имидж должен у машины сохраниться. На рынок в первую очередь отправится гибрид Jeep Cherokee 6. Со временем в линейке может появиться и полностью электрическая модификация.

Известно, что новый Jeep получит брутальный дизайн и спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. Еще одна новинка – следующий Jeep Compass. Возможно, он появится даже раньше. Этот автомобиль будет дешевле.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про самые популярные автомобили в Украине – это, как всегда, кроссоверы.