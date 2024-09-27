Недорогой кроссовер Hyundai для семьи получится экономичным: что о нем известно

Новый бюджетный кроссовер Hyundai находится в разработке. Практичный семейный автомобиль оснастят экономичной силовой установкой. Автомобиль наверняка получит эффектный стильный дизайн.

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По информации Carscoops, на данный момент модель известна как Hyundai Ni1i. Но это внутреннее название, перед выходом на рынок автомобиль получит коммерческое название.

Пока модель находится на ранней стадии разработки. Но уже известно, что гибридный экономичный автомобиль получит три ряда кресел в салоне и окажется чуть крупнее Hyundai Alcazar.

А новый кроссовер Hyundai Alcazar 2024 года уже рассекретили официально после модернизации. Внешность выполнили в стиле других моделей Hyundai с большим количеством геометричных элементов. Задние фонари выглядят строго благодаря простому рисунку. В салоне – от 6 до 7 мест.

Практичный семейный автомобиль получился немного дешевле Дастера и получил современный стильный дизайн. Цена Hyundai Alcazar 2024 года – от 20 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в сети показали недорогой кроссовер Skoda с эффектной внешностью.