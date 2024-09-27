Забытый недорогой кроссовер Skoda показали с новым дизайном

Недорогой кроссовер Skoda Yeti был очень популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. Однако про Yeti сегодня уже многие забыли. Кроссовер как раз показали с новым дизайном.

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В свое время преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. А в TALK WHEELS подготовили новый дизайн для Yeti. Получилось эффектно и очень современно. Хотя чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку.

Бюджетный кроссовер Skoda Elroq готовят к премьере и совсем скоро рассекретят полностью. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую недорогую модель Honda.