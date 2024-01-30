Недорогой кроссовер Ford на базе Mondeo навсегда уходит с рынка

В Ford решили отказаться от производства популярного недорогого кроссовера. Линейку сократят к 2025 году. Компания и ранее делилась стратегией по закрытию некоторых моделей. Но со временем свободные места в ряду займут новыми машинами.

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О производственных планах Ford сообщает Carscoops. Сокращение коснется кроссовера Ford Edge, который построен на платформе Mondeo. Эту машину прекратят производить 26 апреля 2024 года на канадском предприятии.

Возможно, это также коснется и кроссовера Ford Kuga, который является европейским вариантом Escape. В компании не видят дальнейшей целесообразности в производстве машин с двигателями внутреннего сгорания.

Их теперь считают нерентабельными. К тому же, продажи падают. У компактных кроссоверов часть покупательского спроса отнял новый Bronco Sport, построенный на общей с Escape/Kuga платформе. А компактному вэну Transit Connect приходится сражаться на рынке с более крупными фургонами Ford, среди которых есть и электрический вариант.

В целом свободные с 2025 года места в модельной линейке решено занять электрокарами. На их разработку пустят средства, сэкономленные на отказе от производства нерентабельных машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

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