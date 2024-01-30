Новый недорогой кроссовер Mazda удивил оснащением и мощностью. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-70 2025 модельного года представили официально. Это недорогая модель, которая присоединится к новой премиальной линейке для соперничества с Audi, BMW и Lexus.

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Детали о машине сообщили на сайте Mazda. Это полностью новая модель, преемников у машины в модельном ряду японской компании не было. Автомобиль спроектировали для сегмента, в котором популярным выбором является BMW X5.

Большой кроссовер Mazda CX-70 построили на платформе более крупного 7-местного CX-90. Однако в новинке из-за укороченного кузова только пять посадочных мест. Но колесная база в 3120 мм предложит пассажирам достаточный комфорт.

Дизайн CX-70 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже есть.

В оснащении Mazda CX-70 есть качественная отделка "под кожу", современная мультимедийная система, электропривод кресел и технологичные ассистенты. Базовый вариант получил мощность 284 силы. Цену пока не объявили, но ожидается, что прайс начнется с 35 000 долларов.

Также покупателям предложат топовое исполнение на 345 л.с. и 325-сильный гибрид. В продаже – летом 2024 года.

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