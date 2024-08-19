Недорогой кроссовер Ford Kuga 2024 года показали в подробностях

Недорогой кроссовер Ford Kuga 2024 года ранее представили официально после модернизации. Соперник Toyota RAV4 получил новый дизайн. Теперь эту модель в подробностях показали в сети.

Видео дня

Новый Ford Kuga 2024 модельного года стал современнее. Детали демонстрирует Autogefühl. Европейский вариант модели получил в целом такой же дизайн, как его североамериканский вариант под названием Ford Escape.

Производитель изменил бамперы, переднюю фальшрадиаторную решетку, появилась другая светотехника. Более брутальным дизайном обладает Ford Kuga Active, который немного лучше подготовлен к бездорожью.

Изменения произошли и в салоне Ford Kuga 2024. Покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов и беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.

Моторная гамма включает несколько вариантов – бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и два гибрида на 180 и 240 сил.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Nissan.