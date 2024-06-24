Недорогой и практичный внедорожник Mitsubishi показали в новом виде. Фото

Недорогой внедорожник Mitsubishi L200 совсем недавно сменил поколение – практичный пикап официально рассекретили в прошлом году. Но эту машину уже показали в новом виде с более современным дизайном.

Видео дня

Машину продемонстрировали на канале TALK WHEELS. Судя по всему, автор решил, что к 2025 году пора подготовить рестайлинг Mitsubishi L200. Получилось смело и футуристично. Хотя компания наверняка не спешит так сильно.

Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.

Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый крупный и недорогой кроссовер Renault.