Это не "Дастер": Renault удивила новым недорогим кроссовером. Фото

Бюджетный кроссовер "Дастер" известен как недорогая и практичная модель Renault. Но компания вновь расширила модельный ряд и удивила новым автомобилем, который готовят к официальной премьере.

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Новый Renault Aurora показали на официальном канале производителя в YouTube. Дизайн еще не раскрыли полностью. Но показали квадратный силуэт и фары простой формы.

Известно, что длина кузова составит около 4,8 м. В движение кроссовер Renault Aurora будет приводить гибридная силовая установка мощностью до 250 л.с. Производство наладят в Корее, а прогнозированная цена Renault Aurora – 20 000 долларов.

Ранее компания полностью рассекретила еще один кроссовер – Renault Symbioz. Это новый недорогой автомобиль 2025 модельного года. Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. А вот новый Aurora будет еще крупнее.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера.

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