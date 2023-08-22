Opel создал необычный электромобиль за 8000 евро. Фото

Бюджетный Opel Rocks-e – самый дешевый электромобиль немецкой компании за 8000 евро. Теперь автопроизводитель создал необычную модификацию этой машины, которой нашли неожиданное применение.

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Об этом стало известно благодаря публикации Buddy Bij Defensie в Linekdin. На фото показали дешевый электрокар Opel Rocks-e в особом исполнении – для нидерландской армии.

Внешне такой автомобиль отличается от стандартной модели разве что матовым зеленым цветом кузова. И, конечно, наклейками с флагом. Министерство обороны получило пять таких машин.

Сообщается, что основная задача этих электромобилей от Opel – различные внутренние перевозки в казармах. То есть, использовать такие Rocks-e будут на внутренних территориях режимных объектов.

Этому способствуют и скромные возможности недорогого автомобиля. Ведь запас хода составляет всего 75 км, а максимальная скорость не превышает 45 км/ч. Отмечается, что зарядить батарею машины можно приблизительно за 4 часа.

Перед началом эксплуатации Opel Rocks-e в армии машины пройдут некоторую подготовку. Видимо, речь идет об установке специфического оборудования.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле Fiat, который готовят к премьере. Он получится быстрый и недорогой.