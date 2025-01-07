Недорогой бестселлер: новую Toyota Corolla готовят к премьере. Фото

Знаменитая модель Toyota Corolla известна во всем мире как бестселлер на многих рынках. Машина надежная, практичная и недорогая. Автомобиль следующего поколения готовят к премьере.

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Новые автомобили постоянно дорожают, однако Corolla следующего поколения сохранит доступность и удивит своим двигателем. Theottle показал возможный дизайн Toyota Corolla 2026 года. Автор выполнил проект в стиле других моделей бренда.

Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla 2026 года станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, Skoda заинтересована в возвращении в модельную линейку знаменитого кроссовера.