Skoda хочет вернуть дешевый кроссовер: как он может выглядеть

Забытый дешевый кроссовер Skoda Yeti когда-то был популярной моделью благодаря доступности и практичности. Теперь ее показали в сети с новым дизайном. Интересно, что Skoda хотела бы вернуть этот автомобиль.

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В свое время Skoda Yeti был первой моделью бренда в сегменте городских SUV. Преемником модели стал кроссовер Skoda Karoq. А в TALK WHEELS подготовили новый дизайн для Yeti. Получилось эффектно и современно.

В руководстве чешской компании ранее сообщили о желании возродить модель Skoda Yeti. Машину рассматривают как доступный и компактный кроссовер для развивающихся рынков.

При этом автомобиль должен получиться практичным с просторным салоном. И, конечно, современным дизайном. Ранее преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq.

Казалось, что из-за таких перестановок в модельной линейке уже не осталось места для Yeti, о котором все забыли. Но, похоже, в компании настроены всерьез напомнить об этом автомобиле на фоне постоянно растущего спроса на кроссоверы.

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