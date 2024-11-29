Недорогой бестселлер из будущего: каким будет новый VW Golf

Модель VW Golf известна на весь мир как недорогой бестселлер. Недавно производитель модернизировал автомобиль 8 поколения, однако направление к дальнейшему будущему модели уже намечено.

Видео дня

В 2024 году модели Volkswagen Golf исполнилось 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 после рестайлинга оказался подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. По информации Motor1, следующий автомобиль будет совсем другим.

Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2029 году. Но параллельно продолжат производство автомобиля с ДВС. Хотя сейчас нас интересует именно электрическая модификация.

Судя по всему, новый VW e-Golf (так назывался электрический вариант Volkswagen Golf 7 поколения) придет на смену VW ID.3. Интересно, что в разработке автомобиля поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов. Скорее всего, последуют и другие модели.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую бюджетную модель Toyota.