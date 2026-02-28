Недорогого соперника Toyota RAV4 от Mazda показали вживую. Фото

Новая Mazda CX-5 2026 года – долгожданный соперник недорогого кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль уже рассекречен в подробностях. Теперь новую машину показали вживую в сети.

Об автомобиле сообщает Autogefühl. Кроссовер Mazda CX-5 3 поколения теперь выглядит современнее, хотя автомобиль выполнили в характерном стиле. Это наверняка понравится покупателям, которые уже привыкли к такому дизайну.

Цена Mazda CX-5 2026 года в Европе – от 35 000 евро. Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как в составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

В США новая Mazda CX-5 появится с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 третьего поколения – от 30 000 долларов за базовый вариант.

Для японского кроссовера Mazda также подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

