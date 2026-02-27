Самый дешевый кроссовер Dacia показали со всех сторон. Фото
Бюджетная модель Dacia Sandero Stepway – самый дешевый кроссовер румынского бренда. Автомобиль после модернизации показали на официальных фото со всех сторон.
OBOZ.UA напоминает, что новая Dacia Sandero Stepway 2026 года уже дебютировала в подробностях. Бюджетный автомобиль после рестайлинга получил новую внешность также как стандартный хэтчбек Dacia Sandero.
Изменились бамперы и светотехника. Задние фонари теперь прозрачные. Появился аккуратный декор. В палитре есть новые оттенки кузова: янтарно-желтый и песчаный.
В списке оснащения Dacia Sandero Stepway теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.
Двигатели Dacia Sandero Stepway 2026 года:
- 1,2 л бензин (100 л.с.);
- 1,2 л бензин (110 л.с.);
- 1,2 л бензин (120 л.с.);
- 1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.)
