Недорогого соперника Toyota RAV4 от Mazda показали в новом поколении

Популярный недорогой кроссовер Mazda CX-5, который соперничает с Toyota RAV4, готовится к смене поколения. Автомобиль показали в сети с более современным дизайном в ожидании новой машины.

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Автопроизводитель ранее официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем активно ведутся. Тем временем на канале TALK WHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит вполне узнаваемо.

Несмотря на то, что автор решил использовать стилистику актуальной модели Mazda CX-5 2 поколения, долгожданный преемник получится другим. В дизайне серийной машины ожидаются отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно.

Вдобавок стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

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