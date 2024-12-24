Новую доступную модификацию Toyota Camry показали на фото

Новая Toyota Camry 9 поколения – недорогой седан бизнес-класса с привлекательной ценой. Производитель добавил в линейку еще одну недорогую модификацию. Машину показали на официальных фото.

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Подробности о Toyota Camry Glorious Edition 2025 модельного года рассказали на сайте компании. Этот вариант позиционируется как улучшенная версия, которая получила изменения в дизайне и дополнительное оснащение.

Визуально доработали бамперы за счет новых декоративных элементов в спортивном стиле. Добавили особые 19-дюймовые колесные диски. В салоне Toyota Camry Glorious Edition появились ароматический климат-контроль, проекция на ветровое стекло и улучшенная отделка.

Цена Toyota Camry Glorious Edition – от 27 800 долларов. Такая модификация пока доступна на рынке Китая, где базовый вариант продают от 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

Например, в США за новую модель просят минимум 29 495 долларов. А цена Toyota Camry XV80 в Украине – около $35 000.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, цены на новые японские автомобили могут сильно измениться.