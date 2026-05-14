Недорогого соперника Toyota Camry от Hyundai рассекретили официально

Новый Hyundai Grandeur 2027 модельного года дебютировал официально. Недорогой соперник Toyota Camry получил более стильный дизайн после модернизации. Корейский седан показали на фото.

Компания раскрыла все подробности про модель Hyundai Grandeur 2027. Производитель постоянно экспериментирует со стилистикой своих машин и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новый Grandeur при этом получил более скромное обновление, но автомобиль смотрится очень эффектно.

Внешность до сих пор довольно строгая, но стилю добавили визуальной агрессивности с новой светотехникой и измененными бамперами.

Также для 5-метрового седана Hyundai Grandeur 7 поколения подготовили новые колесные диски и расширенную палитру окраски кузова. В салоне Hyundai Grandeur увеличились экраны и появились новые материалы отделки.

В Корее с ценой Hyundai Grandeur от 28 000 долларов автомобиль оснащают разными двигателями с отдачей 190-300 л.с.

