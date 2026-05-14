Hyundai создала нового соперника Toyota RAV4. Фото

Для популярного недорогого кроссовера Hyundai Tucson уже создали преемника. Нового соперника Toyota RAV4 показали вживую на фото до премьеры, которая становится все ближе.

Модель Tucson готова к смене поколений в более современном виде. Очевидно, что стилистически теперь это будет совсем другой автомобиль. Его показывает Drive.

Новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания. Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако внешность машины уже полностью готова.

Производитель спешит, даже несмотря на то, что модель Hyundai Tucson не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили современных преемников.

Заметно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Работа над ближайшим родственником – новым Kia Sportage – тоже ведется. Этот автомобиль рассекретят после Tucson 2027 модельного года.

