Недорогого соперника Toyota Camry от Honda показали в сети

Большой седан Honda Accord 2026 года уже дебютировал как очередной соперник Toyota Camry. Недорогой японский автомобиль претерпел аккуратную модернизацию и стал еще лучше. Его показали в сети.

О машине рассказывает LUXYCAR. Обновление модели Honda Accord 2026 небольшое – седан получил пересмотренные комплектации и оснащение. Теперь базовая цена Honda Accord составляет 29 590 долларов.

Основные изменения произошли в салоне Honda Accord 11 поколения. Автомобиль получил беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводную зарядку для смартфона в базовой комплектации.

Недавно специалисты оценили гибрид Honda. Модель Accord e:HEV RS оснащена 204-сильной силовой установкой, которая сочетает бензиновый двигатель и электромотор.

Комбинированный расход топлива Honda Accord 11 поколения составляет 4,3 л/100 км. Кроме экономичности машину похвалили за утонченный дизайн и продуманный салон. Среди минусов – не самая продвинутая мультимедийная система.

